दिल्ली में डेंगू का कहर, दो लोगों की मौत; राजधानी के लोगों को डरा रहा मरीजों का ये आंकड़ा

दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे दो लोगों की जान जा चुकी है। मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है।