दिल्ली में डेंगू का कहर, दो लोगों की मौत; राजधानी के लोगों को डरा रहा मरीजों का ये आंकड़ा
दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे दो लोगों की जान जा चुकी है। मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है।
जागरण संवाददाता, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में डेंगू ने कहर मचाया हुआ है। डेंगू से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि मलेरिया के 623 तो डेंगू के 1136 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है।
एमसीडी ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में दो लोगों की मौत की पुष्टि की है।
