    दिल्ली सरकार ने बलिदान दिवस पर घोषित किया सार्वजनिक अवकाश, लाल किला मैदान में होगा कार्यक्रम

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:37 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस अवसर पर लाल किला मैदान में 23 से 25 नवंबर तक तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें गुरु साहिब के बलिदान, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानवता की रक्षा के प्रति उनके समर्पण को याद किया जाएगा।    

    दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर 25 नवंबर (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। बलिदान दिवस पर दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के सहयोग से लाल किला मैदान में 23 नवंबर से 25 नवंबर तक तीन दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान दिवस के पावन अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। यह गुरु साहिब के अद्वितीय बलिदान, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानवता की रक्षा के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण को नमन करने का अवसर प्रदान करेगा।

    उनका जीवन अत्याचार, धार्मिक असहिष्णुता और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वे सिख धर्म के महान गुरु थे।