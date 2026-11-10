दिल्ली में छठ महापर्व पर 16 नवंबर को सरकारी छुट्टी घोषित, सरकारी दफ्तरों से लेकर PSU तक रहेंगे बंद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने छठ महापर्व के अवसर पर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आगामी 16 नवंबर (सोमवार) को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों (ऑटोनॉमस बॉडीज) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

सभी विभागों में भेजा गया शासनादेश यह आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेशानुसार और उनके नाम पर संयुक्त सचिव (जीएडी) प्रदीप तायल के हस्ताक्षर जारी किया गया है। इस अधिसूचना की प्रतियां उपराज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, विधानसभा अध्यक्ष के सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय समेत कई अन्य प्रमुख विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।