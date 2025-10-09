Language
    दिलशाद गार्डन में लूट का विरोध करने पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:52 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में लूट का विरोध करने पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान वीरेश राठौर के रूप में हुई है। बदमाशों ने उसकी महिला मित्र से नकदी और मोबाइल भी लूट लिया। पुलिस ने दो नाबालिगों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने दिल्ली में बढ़ते अपराध पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिलशाद गार्डन स्थित कई एकड़ में फैले डीडीए के डियर पार्क में बुधवार देर शाम लूट का विरोध करने पर चार बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। युवक के गले, कमर और पेट पर चाकू के निशान हैं। वारदात के वक्त युवक अपनी महिला दोस्त भावना के साथ पार्क में बैठा हुआ था।

    वारदात के बाद बदमाश महिला से 15 हजार रुपये व मोबाइल लूटकर भाग गए। मृतक की पहचान वीरेश राठौर के रूप में हुई है। सीमापुरी थाना पुलिस ने हत्या व लूट समेत कई धाराओं में केस दर्ज जांच शुरू की और दो नाबालिग समेत चार बदमाशों को दबोच लिया है। बालिग बदमाश नंद नगरी निवासी सुभाष और विशाल है। महिला का आरोप है कि वारदात के वक्त पार्क में कई लोगों के साथ सुरक्षा गार्ड भी मौजूद था, लेकिन कोई मदद को नहीं आया।

    वीरेश अपने परिवार के साथ दिलशाद गार्डन में रहते थे। परिवार में माता-पिता, बहन और भाई हैं। अपने परिवार में वह सबसे छोटे थे। वह साहिबाबाद में भावना के साथ सीसीटीवी कैमरों का काम करते थे। इनके पिता दिलशाद गार्डन में एक डीडीए पार्क में सुरक्षागार्ड हैं। मृतक की मां मुन्नी ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब तीन बजे उनका बेटा वीरेश काम के लिए गया था। साढ़े आठ बजे पुलिस ने परिवार को फोन करके सूचना दी कि बदमाशों ने वीरेश को चाकू मारा है। घायल हालत में उसकी दोस्त ने उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया है।

    मृतक की दोस्त भावना ने पुलिस को बताया कि वह शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं। बुधवार शाम को उसे वीरेश को सीसीटीवी कैमरों के 15 हजार रुपये देने थे। इसलिए उसने उसे डीयर पार्क में बुलाया था। दोनों एक बेंच पर बैठकर हिसाब किताब कर रहे थे। करीब सवा सात बजे पीछे से दो बदमाश आए और मेरा बैग झपट लिया। इस बीच वीरेश ने बैग पकड़ लिया। इतने में बदमाशों के दो साथी भी वहां आ गए। उसमें से एक ने चाकू निकाला तो दूसरे ने धक्का देकर मुझे जमीन पर गिरा दिया।

    वीरेश ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसका गला पीछे से पकड़कर चोक कर दिया और चौथे बदमाश ने वीरेश के गले पर चाकू घोंप दिया। खून से लथपथ वीरेश जमीन पर गिर पड़े, इसके बाद भी बदमाश उनके कमर व पेट पर चाकू मारते रहे। भावना ने बताया कि जिस बेंच पर वह बैठे थे, उसके पास ही कई लोग बैठे थे। लाइटें भी जल रही थीं, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। वह घायल वीरेश को किसी तरह से पार्क के पास लेकर गई और एक स्कूटी सवार से लिफ्ट लेकर उसे जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दो घंटे बाद ही वीरेश ने दम तोड़ दिया।

    14 दिन में नाबालिगों ने की चार हत्याएं

    राजधानी में नाबालिग बिना किसी कानूनी डर के लगातार हत्याएं कर रहे हैं। 14 दिन में चार अलग-अलग स्थानों पर नाबालिग बदमाशों ने चार लोगों की हत्या की है। वह पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था व नाबालिगों के लिए बने कानून पर सवाल उठ रहे हैं। 25 सितंबर को सीलमपुर, इसके दो दिन बाद स्कूल के बाहर मंगोलपुरी में एक छात्र की नाबालिगों ने पीटकर हत्या की थी। दो अक्टूबर में चाकू से गोदकर गोकलपुरी में कबाड़ के गोदाम में युवक की हत्या और अब दिलशाद गार्डन के पार्क में लूट का विरोध करने पर युवक की हत्या।

    सीसीटीवी कैमरों से पकड़े गए बदमाश

    जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि पार्क के चार दरवाजे हैं। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। एक फुटेज में चार लोग संदिग्ध हालत में भागते हुए नजर आए। पुलिस ने उस रास्ते पर लगे अन्य फुटेज खंगाले। तिराहे पर लगे कैमरों से पता चला बदमाश नंद नगरी की तरफ गए हैं। इससे पुलिस को शक हुआ कि बदमाश उसी क्षेत्र के हो सकते हैं। पुलिस ने नंद नगरी में छापेमारी कर चारों बदमाशों को पकड़ लिया।