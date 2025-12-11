Language
    दिल्ली: अल्वी नगर में डेयरी मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या, जांच जारी

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:40 PM (IST)

    दिल्ली के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में बाइक सवार हमलावरों ने डेयरी मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक शिवम उर्फ लाला पर चोरी समेत पांच पुरा ...और पढ़ें

    दिल्ली के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में बाइक सवार हमलावरों ने डेयरी मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लोनी। अंकुर विहार थाना इलाके में अल्वी नगर फातिमा मस्जिद के पास बाइक सवार हमलावरों ने डेयरी मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए। मृतक पर चोरी समेत पांच पुराने केस दर्ज थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर रही है।

    बागपत के धुंधेड़ा का रहने वाला शिवम उर्फ लाला (19) अपनी मां संजू देवी, बहन डॉली और छोटे भाई लड्डू के साथ DLF अंकुर विहार वॉटर प्लांट के पास रहता था। उसके पिता सुनील की दो साल पहले पैरालिसिस से मौत हो गई थी। उसकी मां संजू डेयरी फार्म चलाकर परिवार का गुजारा करती हैं। गुरुवार देर शाम शिवम फर्नीचर कारोबारी खालिद की फैक्ट्री में आफताब से मिलने गया था।

    बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीन युवक आए और शिवम को गोली मार दी। दो गोलियां लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को 50 बेड वाले अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

    ACP अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर और CCTV फुटेज की जांच कर मामले की जांच कर रही है। मृतक पर पहले भी चोरी समेत पांच केस दर्ज थे। इनमें से तीन चोरी के केस बुलंदशहर के अरनिया और खुर्जा के हैं। दो केस अंकुर विहार के हैं। पुलिस रंजिश समेत दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं और CCTV फुटेज निकलवाई जा रही है।