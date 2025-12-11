दिल्ली: अल्वी नगर में डेयरी मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या, जांच जारी

जागरण संवाददाता, लोनी। अंकुर विहार थाना इलाके में अल्वी नगर फातिमा मस्जिद के पास बाइक सवार हमलावरों ने डेयरी मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए। मृतक पर चोरी समेत पांच पुराने केस दर्ज थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर रही है।

बागपत के धुंधेड़ा का रहने वाला शिवम उर्फ लाला (19) अपनी मां संजू देवी, बहन डॉली और छोटे भाई लड्डू के साथ DLF अंकुर विहार वॉटर प्लांट के पास रहता था। उसके पिता सुनील की दो साल पहले पैरालिसिस से मौत हो गई थी। उसकी मां संजू डेयरी फार्म चलाकर परिवार का गुजारा करती हैं। गुरुवार देर शाम शिवम फर्नीचर कारोबारी खालिद की फैक्ट्री में आफताब से मिलने गया था।

बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीन युवक आए और शिवम को गोली मार दी। दो गोलियां लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को 50 बेड वाले अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।