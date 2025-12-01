बेटे का बदला बाप से लिया... दिल्ली में डेयरी मालिक रतन लोहिया की गोली मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, साउथ दिल्ली। फतेहपुर बेरी थाना इलाके में आया नगर गांव में रविवार को डेयरी मालिक रतन लोहिया पर 70 राउंड से ज़्यादा गोलियां चलाई गईं। जांच के दौरान पुलिस को मौके से 69 खोखे मिले। सोमवार को पुलिस ने सफदरजंग हॉस्पिटल की मोर्चरी में रतन लोहिया (52) का पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार को सौंप दिया। रतन लोहिया को कितनी गोलियां लगीं, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्हें करीब से 60 से ज़्यादा गोलियां मारी गईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार में आए हमलावर मौके से फरार हो गए। फतेहपुर बेरी थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। हत्या की जांच के लिए लोकल पुलिस समेत कुल 10 टीमें लगाई गई हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही एक परिवार ने आपसी रंजिश के चलते रतन लोहिया की हत्या करवाई है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस दूसरे पक्ष के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। उन्होंने अग्रवाल स्वीट्स के पास लगे कई CCTV कैमरों से फुटेज जब्त की है और कार सवारों के भागने के रास्ते की भी फुटेज इकट्ठा की है।

रतन लोहिया के एक रिश्तेदार ने बताया कि रतन लोहिया और रामवीर के परिवार गांव में रहते हैं। कुछ सालों से दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे। रतन का बेटा दीपक और रामवीर का बेटा अरुण दोस्त थे। वे प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े थे। करीब ढाई साल पहले दीपक और अरुण के बीच प्रॉपर्टी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। आरोप है कि अरुण और उसके साथियों ने दीपक को बुरी तरह पीटा और उसके हाथ-पैर तोड़ दिए।

यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। मामला साकेत कोर्ट पहुंचा। दीपक सुनवाई के लिए कोर्ट जाता था। अरुण और उसका परिवार चाहता था कि दीपक उनके खिलाफ गवाही न दे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था।