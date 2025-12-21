VIDEO: दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन में सिलेंडर विस्फोट, चाय बनाते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, दक्षिण दिल्ली। रविवार सुबह जैतपुर एक्सटेंशन के जी ब्लॉक में एक घर की पहली मंजिल पर किचन में गैस सिलेंडर फट गया। एक महिला चाय बना रही थी तभी अचानक आग लग गई।

परिवार के सभी लोग घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन किचन पूरी तरह से बर्बाद हो गया और दूसरे नुकसान भी हुए।

