    VIDEO: दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन में सिलेंडर विस्फोट, चाय बनाते समय हुआ हादसा

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:36 AM (IST)

    दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन में चाय बनाते समय सिलेंडर में विस्फोट हो गया। यह हादसा रसोई में हुआ, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ह ...और पढ़ें

    दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन के जी ब्लॉक में रविवार सुबह एक घर में सिलेंडर फट गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिण दिल्ली। रविवार सुबह जैतपुर एक्सटेंशन के जी ब्लॉक में एक घर की पहली मंजिल पर किचन में गैस सिलेंडर फट गया। एक महिला चाय बना रही थी तभी अचानक आग लग गई।

    परिवार के सभी लोग घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन किचन पूरी तरह से बर्बाद हो गया और दूसरे नुकसान भी हुए।

     

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

