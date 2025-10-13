Language
    दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सिलिंडर लीक होने पर तेज धमाका, दहल उठा पूरा इलाका और 5 लोग जख्मी

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एलपीजी सिलिंडर लीक होने से एक घर में धमाका हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्य घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाके से रसोई की दीवार भी गिर गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।  

    जागरण संवाददाता, उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सोमवार सुबह एक मकान में एलपीजी सिलिंडर लिकेज होने के बाद तेज धमाका हुआ और फिर आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के पांच लोग जख्मी हो गए।

    बताया गया कि सुबह 9.29 बजे सूचना मिलने के बाद पुलिस के अलावा दमकल की दो गाड़ियां नई बस्ती, किशनगंज के मकान में पहुंची। हादस में रसोई की दीवार गिर गई। घायलों को एंबुलेंस और पीसीआर की मदद से आरएमएल और एलएन अस्पताल भेजा गया।

    वहीं, अस्पताल में दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। सब्जी मंडी थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।