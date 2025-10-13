दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सिलिंडर लीक होने पर तेज धमाका, दहल उठा पूरा इलाका और 5 लोग जख्मी

उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एलपीजी सिलिंडर लीक होने से एक घर में धमाका हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्य घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाके से रसोई की दीवार भी गिर गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।