दिल्ली के लालबाग में खाना बनाते समय सिलिंडर फटने से मचा हड़कंप, दंपति समेत तीन बच्चे मामूली रूप से झुलसे
दिल्ली के लालबाग इलाके में खाना बनाते समय एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस घटना में एक दंपति और उनके तीन बच्चे मामूली रूप से झुलस गए। विस्फोट से इलाक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के लालबाग में शुक्रवार की सुबह एक घर में खाना बनाते हुए छोटा सिलिंडर फट गया। जिससे पति-पत्नी समेत उनके तीन बच्चे झुलस गए। आनन-फानन में सभी को जहंगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया।
जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां इन सभी का इलाज जारी है। सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय अमित परिवार के साथ लालबाग स्थित एक कमरे में रहते हैं। नौकरी कर परिवार का गुजारा करते हैं। शुक्रवार सुबह करीब सात बजे इनकी पत्नी वंदना पांच लीटर वाले सिलेंडर पर खाना बना रही थी। तभी अचानक से सिलिंडर फट गया। जिससे पास में ही मौजूद अमित, इनकी सात वर्षीय बेटी वंदना, नौ वर्षीय बेटा आयुष और दो वर्षीय बेटा झुलस गए।
धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी
धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग भागकर पीड़ित के कमरे में पहुंचे। जहां पाया कि सिलिंडर फटने से सभी घायल हो गए। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।
पुलिस ने घटनास्थल पर क्राइम टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कई साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस जांच में पता चला कि सभी घायलों को मामूली रूप से झुलस गए हैं, वहीं, चोटें भी आई हैं।
