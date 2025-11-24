दिल्ली के पांच चौराहे बनेंगे सुंदर, एक करोड़ से ज्यादा रुपये होंगे खर्च; ट्रैफिक जाम से भी मिलेगी राहत
दिल्ली में पांच चौराहों को सुंदर बनाने की योजना है, जिस पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। इस सौंदर्यीकरण परियोजना का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना और दिल्ली को अधिक आकर्षक बनाना है। चौराहों को नया रूप देने से शहर की छवि में सुधार होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार सड़कों की दशा सुधारने के साथ-साथ सड़कों के सुंदरीकरण कार्य पर भी फोकस बढ़ाएगी। इस योजना के तहत शहर के प्रमुख चौराहों का सुंदरीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया में लोक निर्माण विभाग ने शहर के पांच चौराहों के सुंदरीकरण का टेंडर जारी किया है।
पहले 40 चौराहों के सुंदरीकरण की थी योजना
इस कार्य पर एक करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। इनमें अनुकंपा चौक, दीपाली चौक, संत नगर चौक, अंबेडकर एक्स-रिंग और मधुबन चौक शामिल है। यहां बता दें कि दिल्ली में दो साल पहले हुए जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली गेट चौराहा के किए गए सुंदरीकरण की तर्ज पर लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली के 40 चौराहों के सुंदरीकरण की योजना करीब एक साल पहले बनाई थी।
मगर पूर्व की सरकार इस योजना पर आगे नहीं बढ़ सकी थी ।इस योजना के तहत चौराहों को सुंदर बनाने के साथ-साथ उन्हें व्यवस्थित करने की भी के कार्य पर भी फोकस किया जाना है। जिसके तहत ऐसे चौराहे जिन पर अभी तक फ्लाईओवर नहीं बने हैं या और वहां पर लालबत्तियां काम कर रही हैं।
ट्रैफिक व्यवस्था में भी होगा सुधार
इन चौराहों पर यातायात को लेकर इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि लालबत्ती ग्रीन होने पर अधिक से अधिक वाहन गुजर सकें। इसके तहत चौराहों की आंतरिक दूरी भी कम की जाएगी। इन चौराहों पर हरियाली के साथ-साथ फूलों वाले पौधे लगाए जाएंगे।
पत्थर की मूर्तियां और स्कल्पचर भी लगाए जाएंगे। सरकार का फोकस फव्वारे लगाने पर कम है। इसके तहत कुछ स्थानों पर ही छोटे फव्वारे लगाए जाने की योजना है। अनुकंपा चौक, दीपाली चौक, संत नगर चौक, अंबेडकर एक्स-रिंग और मधुबन चौक के डिजाइन को लेकर सर्वे किया जाएगा और उसके आधार पर ही चौराहों पर यातायात सुगम बनाने का काम किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।