    दिल्ली में गिरफ्तारी के डर से बदमाश ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:37 AM (IST)

    दिल्ली में एक अपराधी ने पुलिस से बचने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वह किसी मामले में वांछित था और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में पकड़े जाने के डर से एक बदमाश ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। छत से कूदने से वह घायल हो गया।

    पुलिस के अनुसार, शाहबाद डेयरी इलाके में यह घटना हुई है। आरोपी घर में घुसकर चोरी कर रहा था। चोरी करते समय लोगों ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है।

    वहीं, पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी का आपराधिक खंगाल रही है। मामले की जांच भी जारी है।