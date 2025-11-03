दिल्ली में गिरफ्तारी के डर से बदमाश ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में पकड़े जाने के डर से एक बदमाश ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। छत से कूदने से वह घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, शाहबाद डेयरी इलाके में यह घटना हुई है। आरोपी घर में घुसकर चोरी कर रहा था। चोरी करते समय लोगों ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है।