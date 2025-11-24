Delhi Crime: मंडोली जेल के बाहर दो बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल

जागरण संंवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मंडोली जेल के बाहर दो बदमाशों ने सोमवार दोपहर विरोधी गिरोह के एक युवक की पीठ में गोली मार दी। उस वक्त वारदात को अंजाम दिया जब युवक जेल में अपने एक परिचित से मिलकर घर लौट रहा था। बदमाशों ने रास्ते में घेरकर वारदात को अंजाम दिया। जख्मी हालत में सोमवार को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोली कमर की हड्डी में फंसी हुई है।

वारदात के कुछ घंटे के बाद मुख्य आरोपित अंकुश ने उत्तर पूर्वी जिला पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पूछताछ कर पुलिस इसके साथी का पता लगा रही है। नंद नगरी थाना पुलिस ने सोमवीर की शिकायत पर हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट की धारा में केस दर्ज किया है।

सोमवीर परिवार के साथ कल्याणपुरी इलाके में रहता है। इसपर झगड़े समेत कई धाराओं में पांच से अधिक केस है। करीब दो माह पहले ही वह झगड़े के केस मे जेल से जमानत पर बाहर आया है। सोमवीर ने पुलिस को बताया कि कल्याणपुरी का रहने वाला बदमाश अंकुश, मुल्ला उर्फ ब्रजपाल गिरोह के लिए काम करता है। उसके और अंकुश के बीच पिछले कई माह से तनातनी चल रही है।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि कल्याणपुरी क्षेत्र रहने वाले उसके दोस्त रविंद्र का भाई मंडोली जेल में हत्या के केस मे बंद है। वह सोमवार को रविंद्र के साथ उसके भाई से मिलने मंडोली जेल गया था। आरोप है कि वहा उसे अंकुश मिल गया। उसने उसे जेल के अंंदर धमकी दी कि वह छोड़ेगा नही।