दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, भारत नगर चाकूबाजी मामले में नाबालिग समेत दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने भारत नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो लोगों को चाकू मारने वाले एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समयपुर बादली निवासी भरत उर्फ मिक्की और नाबालिग के रूप में हुई है। दोनों 31 अक्टूबर की घटना के बाद से फरार थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार के अनुसार, 11 नवंबर की सुबह करीब 8:30 बजे करनाल बाईपास के पास एक मुखबिर ने कांस्टेबल नीरज और कांस्टेबल आकाश को सूचना दी कि भारत नगर चाकूबाजी मामले में वांछित दो आरोपी रोहिणी सेक्टर 10 स्थित जापानी पार्क गेट नंबर 4 के पास अपने एक साथी से मिलने जा रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एसीपी अशोक शर्मा की देखरेख और इंस्पेक्टर अजय शर्मा के नेतृत्व में गठित एक टीम ने इलाके में छापा मारा और दोनों को पकड़ लिया।