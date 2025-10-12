Language
    दिल्ली: गैस बर्नर लूट का फरार आरोपी दस महीने बाद गिरफ्तार, पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में क्राइम ब्रांच ने लूटपाट करने वाले कपिल उर्फ गढ़ा नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो पिछले दस महीनों से फरार था। उसने अपने साथी के साथ मिलकर एक टेंपो लूटा था। पुलिस ने उसे खेड़ा खुर्द इलाके से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    लूटपाट करने वाले कपिल उर्फ गढ़ा नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया है

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहबाद डेयरी इलाके में अपने साथी के साथ मिलकर लूटपाट करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कपिल उर्फ गढ़ा के रूप में हुई है। आरोपी पिछले दस महीनों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था।

    पुलिस ने उसके साथी हितेश को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने हितेश से चोरी का टेंपो और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। आरोपी के खिलाफ गुरुग्राम सिटी और न्यू अशोक नगर इलाके में पहले से ही दो मामले दर्ज हैं। उसने अपने साथी हितेश के साथ मिलकर गैस बर्नर से लदा एक टेंपो लूटा था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

    क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार के अनुसार, इसी साल 4 फरवरी को शाहबाद डेयरी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने गैस बर्नर से लदा एक टेंपो लूट लिया था। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में हितेश को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दूसरा आरोपी कपिल उर्फ गढ़ा अभी भी फरार है। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी।

    इसी बीच, 11 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि आरोपी कपिल खेड़ा खुर्द इलाके में आने वाला है। तुरंत एक टीम गठित की गई और जाल बिछाया गया। जैसे ही आरोपी पहुँचा, टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

    उसने बताया कि वह कम पढ़ा-लिखा है और एक निजी कंपनी में ड्राइवर है। बाद में वह गलत संगत में पड़ गया और अपराध का रास्ता चुन लिया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही दो मामले दर्ज हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है।