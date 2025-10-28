हत्या के इरादे से पांच राउंड फायरिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार, पूछताछ में खुला ये राज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में सीमापुरी थाना क्षेत्र में मामूली बहस के बाद हत्या के इरादे से गोलीबारी करने वाले बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान यूपी, गाजियाबाद के आदित्य के रूप में हुई है।

उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक, आरोपी को पकड़ने के लिए एसीपी सुनील श्रीवास्तव की देखरेख में और इंस्पेक्टर सुनील कुमार कुंडू के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिन्होंने मुखबिरों को तौनात किया। तकनीकी निगरानी और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी को क्रास रिवर माल, आनंद विहार के पास से दबोच लिया गया।