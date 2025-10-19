बीट अफसर के सामने घोषित बदमाश ने आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को पीटा, कार्यालय में बंधक बनाकर हथियार के बल पर की लूट
पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में एक घोषित बदमाश ने बीट अफसर के सामने आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को पीटा और फिर कार्यालय में बंधक बनाकर लूटपाट की। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने हस्तक्षेप नहीं किया। बदमाश ने साथियों के साथ मिलकर हथियार दिखाकर सोने की चेन, अंगूठियां और पर्स लूटा। विरोध करने पर महिलाओं ने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सीमापुरी इलाके में बदमाशों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि एक घोषित बदमाश ने बीट अफसर के सामने आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को बीच सड़क पर पीट दिया। इतना ही पुलिसकर्मी के सामने आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को एक कार्यालय में बंधक बनाया। पीड़ित को बचाने के बजाय पुलिसकर्मी वहां से चलता बना। आरोप है कि बदमाश ने पांच साथियों के साथ मिलकर पिस्टल व चाकू दिखाकर अध्यक्ष से सोने की चेन, तीन अंगूठियां व पर्स लूट लिया।
पीड़ित ने विरोध किया तो कार्यालय में मौजूद महिलाओं ने अध्यक्ष को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। एक राहगीर की शिकायत पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित मनीष सांखला को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित की शिकायत पर सीमापुरी थाना ने लूट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
मनीष सांखला अपने परिवार के साथ दिलशाद गार्डन डी-ब्लाक में रहते हैं। वह आरडब्ल्यूए अध्यक्ष व इहबास में नर्सिंग अफसर हैं। पीड़ित ने पुलिस को बताया की 16 अक्टूबर को वह इहबास में ड्यूटी पर थे। बीट अफसर सचिन का उनके पास फोन आया कि क्षेत्र में लगे कैमरे चेक करने हैं। एक लड़की के साथ फोन झपटने की घटना हुई है। इतने में पीड़ित के पास स्थानीय पार्षद बीएस पंवार के बेटे विनोद का फोन आया की कांस्टेबल को फुटेज दिखा दो। वह ड्यूटी से क्षेत्र में पहुंचे।
वहां बीट अफसर, सीमापुरी थाने का घोषित बदमाश मुकेश गोस्वामी इसके साथी विशाल जैसवल, संजीव कुमार, जीत कुमार, त्रिवेंद्र उर्फ मिंटू, अमित मौजूद थे। पीड़ित ने बीट अफसर को सीसीटीवी सौंप दिया। आरोप है घोषित बदमाश ने कांस्टेबल के सामने खूब पीटा। उसे खींचकर एक कार्यालय में ले गए। आरोप बीट अफसर वहां से चला गया। बदमाशों ने अध्यक्ष को कार्यालय में बंधकर बनाकर पीटा।
मुकेश गोस्वामी को पिछले सप्ताह ही पुलिस ने घोषित बदमाश की सूची में शामिल किया है। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। - प्रशांत गौतम, जिला पुलिस उपायुक्त
