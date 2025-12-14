Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Crime: दिल्ली के मानसरोवर पार्क में पुजारी की पत्नी की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    दिल्ली के मानसरोवर पार्क में एक पुजारी की पत्नी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने क ...और पढ़ें

    Hero Image

     कुसुम शर्मा की फाइल फोटो। सौजन्य- स्वजन

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मानसरोवर पार्क स्थित ज्वाला जी मंदिर में रविवार को खौफनाक वारदात हुई। यहां गंडासा से हमला कर पुजारी की पत्नी की हत्या कर दी गई। मृतक महिला की पहचान कुसुम शर्मा के रूप में हुई है। घटना 11:30 बजे की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, अज्ञात व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया है। संदिग्ध ने मंदिर आकर पुजारी के बारे में पूछा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

     WhatsApp Image 2025-12-14 at 1.50.33 PM

    इस घटना ने स्थानीय समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। मामले में आगे की जांच चल रही है।