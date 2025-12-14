Delhi Crime: दिल्ली के मानसरोवर पार्क में पुजारी की पत्नी की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मानसरोवर पार्क स्थित ज्वाला जी मंदिर में रविवार को खौफनाक वारदात हुई। यहां गंडासा से हमला कर पुजारी की पत्नी की हत्या कर दी गई। मृतक महिला की पहचान कुसुम शर्मा के रूप में हुई है। घटना 11:30 बजे की है।

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, अज्ञात व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया है। संदिग्ध ने मंदिर आकर पुजारी के बारे में पूछा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

इस घटना ने स्थानीय समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। मामले में आगे की जांच चल रही है।