Delhi Crime: कनॉट प्लेस में मोबाइल झपटने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, राहगीरों को बनाते थे निशाना
दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में मोबाइल झपटमारी करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश राहगीरों को निशाना बनाते थे और उनके मोबाइल फोन छीन लेते थे। पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर ली है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने राहगीरों से सतर्क रहने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कनाट प्लेस इलाके में राहगीरों से मोबाइल फोन झपटने वाले तीन बदमाशों को कनाट प्लेस थाना पुलिस की टीम ने दबोच लिया है। इनके कब्जे से हाल ही में झपटा हुआ मोबाइल फोन और अपराध में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मौजपुर, जाफराबाद के शोएब मलिक, अमन और ब्रह्मपुरी के असद के रूप में हुई है।
नई दिल्ली जिले के उपायुक्त के मुताबिक, 27 नवंबर को कनाट प्लेस के पी-ब्लाक में झपटमारी की एक घटना हुई। पीड़ित ने बताया कि बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर सवार तीन लोगों ने उसका मोबाइल फोन झपटा और फरार हो गए। उसके बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस टीम ने जांच के दौरान संदिग्धों की मूवमेंट का पता लगाने के लिए 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिरों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपितों की पहचान मौजपुर, जाफराबाद के रहने वाले के तौर पर हुई। पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए तीनों आरोपितों को मौजपुर, जाफराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से झपटा हुआ मोबाइल फोन और अपराध में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई।
