Delhi Crime: कनॉट प्लेस में मोबाइल झपटने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, राहगीरों को बनाते थे निशाना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कनाट प्लेस इलाके में राहगीरों से मोबाइल फोन झपटने वाले तीन बदमाशों को कनाट प्लेस थाना पुलिस की टीम ने दबोच लिया है। इनके कब्जे से हाल ही में झपटा हुआ मोबाइल फोन और अपराध में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मौजपुर, जाफराबाद के शोएब मलिक, अमन और ब्रह्मपुरी के असद के रूप में हुई है।

नई दिल्ली जिले के उपायुक्त के मुताबिक, 27 नवंबर को कनाट प्लेस के पी-ब्लाक में झपटमारी की एक घटना हुई। पीड़ित ने बताया कि बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर सवार तीन लोगों ने उसका मोबाइल फोन झपटा और फरार हो गए। उसके बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।