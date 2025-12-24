Language
    Delhi Crime: कार से आए नकाबपोश बदमाश, पहले CCTV कैमरों के तोड़े तार; फिर क्रेटा लेकर हो गए फरार

    By Shamse Alam Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:39 AM (IST)

    दिल्ली में नकाबपोश बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कार में सवार होकर आए इन बदमाशों ने पहले इलाके में लगे CCTV कैमरों के तार तोड़े, ताकि उनकी ...और पढ़ें

    सीसीटीवी फुटेज में दिखा संदिग्ध। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तरी रोहिणी थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात बलेनो कार से आए चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक क्रेटा कार पार कर दी। इससे पहले कार से उतरे एक आरोपित ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के तार तोड़ दिए। फिर 20 मिनट में कार लेकर फरार हो गए। मंगलवार की सुबह पीड़ित कार मालिक को इसकी जानकारी होने पर उत्तरी रोहिणी थाना पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार व चोरों का पता लगा रही है।

    जानकारी के मुताबिक पीड़ित आशीष शर्मा अपने परिवार के साथ रोहिणी सेक्टर-7 स्थित सी ब्लाक में रहते हैं। जो एक टूर-ट्रैवल्स कंपनी में नौकरी करते हैं। आशीष ने बताया कि सोमवार की रात वह अपने माता को लेकर कार से डाक्टर के पास गए थे। रात करीब 10 बजे उन्होंने घर के सामने ही कार पार्क कर चौथी मंजिल पर अपने फ्लैट में चले गए। खाना खाकर वे सो गए।

    सुबह मकान मालिक ने वाट्सएप ग्रुप पर सीसीटीवी कैमरों के टूटे हुए तारों की फोटो शेयर की। पत्नी ने नीचे देखा तो उनकी कार गायब थी। फिर डीवीआर की रिकार्डिंग चेक पर पता चला कि सोमवार की देर रात करीब तीन बजे उनके घर के आगे आकर एक काले रंग की बलेनो कार आकर रुकती है।

    इस कार से एक नकाबपोश शख्स उतरता है, जिसके हाथ में छड़ी होती है। जो शख्स छड़ी से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के तार तोड़ता हुआ दिखता है। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों के रिकार्डिंग बंद हो जाती है।

    सुबह चोरी की जानकारी होने पर कुछ दूरी पर एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर रात 3:25 मिनट पर उनकी कार जाती हुई दिखती है। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़ित की कार के साथ-चार चोर और उनके कार की जानकारी जुटा रही है।