Delhi Crime: कार से आए नकाबपोश बदमाश, पहले CCTV कैमरों के तोड़े तार; फिर क्रेटा लेकर हो गए फरार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तरी रोहिणी थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात बलेनो कार से आए चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक क्रेटा कार पार कर दी। इससे पहले कार से उतरे एक आरोपित ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के तार तोड़ दिए। फिर 20 मिनट में कार लेकर फरार हो गए। मंगलवार की सुबह पीड़ित कार मालिक को इसकी जानकारी होने पर उत्तरी रोहिणी थाना पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार व चोरों का पता लगा रही है।

जानकारी के मुताबिक पीड़ित आशीष शर्मा अपने परिवार के साथ रोहिणी सेक्टर-7 स्थित सी ब्लाक में रहते हैं। जो एक टूर-ट्रैवल्स कंपनी में नौकरी करते हैं। आशीष ने बताया कि सोमवार की रात वह अपने माता को लेकर कार से डाक्टर के पास गए थे। रात करीब 10 बजे उन्होंने घर के सामने ही कार पार्क कर चौथी मंजिल पर अपने फ्लैट में चले गए। खाना खाकर वे सो गए।

सुबह मकान मालिक ने वाट्सएप ग्रुप पर सीसीटीवी कैमरों के टूटे हुए तारों की फोटो शेयर की। पत्नी ने नीचे देखा तो उनकी कार गायब थी। फिर डीवीआर की रिकार्डिंग चेक पर पता चला कि सोमवार की देर रात करीब तीन बजे उनके घर के आगे आकर एक काले रंग की बलेनो कार आकर रुकती है।