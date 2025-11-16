लुटेरे ने गला घोंटा... सिर पर किया पत्थर से हमला, दिल्ली में मदद के बहाने लूट

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शकरपुर मेट्रो स्टेशन के पास अपने रिश्तेदार का इंतज़ार कर रहे एक व्यक्ति को मदद के बहाने स्कूटर पर बिठा लिया गया। रास्ते में उसके सिर पर वार किया गया और लूट लिया गया। स्कूटर सवार लड़कों ने उससे 90,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से लुटेरों की पहचान की और तुरंत कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 90,000 रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद किया।

उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 13 नवंबर को सुभाष प्लेस थाने को लूट की सूचना पर एक पीसीआर कॉल मिली। उत्तर प्रदेश के जेवर के शालियान मोहल्ला निवासी धर्मेंद्र, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, ने बताया कि वह सुबह 3:30 बजे शकरपुर मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचे और उनके पास 90,000 रुपये नकद थे। उन्होंने शकरपुर के आई-ब्लॉक में अपने रिश्तेदार को फोन किया था और उनका इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच, दो अज्ञात लड़के स्कूटर पर आए और उसे उसके पते तक पहुँचाने के बहाने उसे अपने स्कूटर पर बिठा लिया।

वे उसे वसुंधरा एन्क्लेव स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क के सामने एक सुनसान जगह पर ले गए। उन्होंने उसकी जेबों की तलाशी लेने की कोशिश की। जब शिकायतकर्ता ने विरोध किया, तो एक ने पीछे से उसका गला घोंट दिया और दूसरे ने उसके सिर पर पत्थर जैसी किसी चीज़ से दो वार किए, जिससे उसे चोटें आईं और खून बहने लगा। इसके बाद उन्होंने उसकी जेब से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया और स्कूटर पर सवार होकर फरार हो गए।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज और एक खुफिया सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई और दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। एक की पहचान शकरपुर के जेजे कॉलोनी निवासी सौरव उर्फ प्याजी के रूप में हुई और एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया।