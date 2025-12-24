Language
    Delhi Crime: बुजुर्ग महिला से जेवर लूटकर भागी नौकरानी बेटे संग गिरफ्तार, चेन बेचकर खरीदे थे दो मोबाइल

    By Sudhir Baisla Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:24 AM (IST)

    दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला के घर में जेवर लूटकर भागने वाली नौकरानी को उसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि नौकरानी ने लूटी हुई चे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता। दक्षिणी दिल्ली। सनलाइट थाना पुलिस ने भगवान नगर में बीती 13 दिसंबर को बुजुर्ग महिला से हुई लूट की वारदात को सुलझा लिया है। यह वारदात उसकी घरेलू नौकरानी ने अंजाम दी थी। आरोपिता ने पीड़िता के सिर में लोहे का तवा मारकर उसे घायल कर दिया था। बाद में उसकी ढाई तोले वजनी सोने की चेन, पायजेब और 1500 रुपये छीनकर फरार हो गई थी।

    पुलिस के मुताबिक आश्रम चौक स्थित भगवान नगर में रहने वाली 65 वर्षीय नारायणी देवी के यहां 53 वर्षीय सुनीता घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी। 13 दिसंबर की दोपहर नारायणी देवी घर पर अकेली थी। अन्य सदस्य किसी काम से बाहर गए थे।

    दोपहर करीब एक बजे के आसपास सुनीता और नारायणी के बीच किसी बात पर बहस हुई। तब नौकरानी ने लोहे का तवा मालकिन के सिर पर दे मारा। बुजुर्ग महिला बुरी तरह सहम गई। नौकरानी ने महिला के गले में पड़ी सोने की चेन, पैर में पहनी पायजेब व छोटे पर्स में रखे 1500 रुपये छीन लिए। वह वहां से अपने किराए के घर पहुंची और फिर बेटे सागर के साथ पालम विहार चली गई।

    पुलिस के मुताबिक मां-बेटे पालम विहार में किराए का कमरा लेकर रहने लगे थे। इस वारदात के बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी थी। सीसीटीवी कैमरों और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद से आखिरकार आरोपिता मां-बेटे को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपिता ने बताया कि उसने सोने की चेन बेचकर दो मोबाइल फोन खरीदे थे। उसके पास से दोनों फोन और 10 हजार रुपए बरामद हुए हैं। आरोपिता ने खुलासा किया कि रुपये के लालच में वारदात को अंजाम दिया था।