Delhi Crime: साले ने दोस्तों के साथ मिलकर जीजा समेत तीन को मारे चाकू, एक महीने से मायके में रह रही थी पत्नी
दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना में, एक व्यक्ति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने जीजा और दो अन्य लोगों पर चाकू से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
शमसे आलम, बाहरी दिल्ली। अलीपुर क्षेत्र में परिवारिक विवाद में साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर जीजा समेत उनके परिवार के तीन सदस्यों पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए।
अलीपुर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, सभी घायलों का इलाज जारी है। घायलों की पहचान साबिर (40), इमरान (36) और फरीयाद (62) के रूप में हुई है, जो अलीपुर स्थित पल्ला कॉलोनी के अकबरपुर माजरा के निवासी हैं।
इमरान का पत्नी नगमा से चल रहा था विवाद
बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इमरान का अपनी पत्नी नगमा से पिछले एक महीने से पारिवारिक विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया था कि नगमा अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी।
कुछ दिन पहले इमरान अपनी बेटी को वापस घर ले आया, जिससे दोनों पक्षों में तनातनी और बढ़ गई। घटना वाले दिन नगमा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ इमरान के घर पहुंची, जहां कहासुनी झगड़े में बदल गई। आरोप है कि नगमा के चचेरे भाई अब्दुल रहमान ने अन्य परिजनों के साथ मिलकर साबिर, इमरान और फरीयाद पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे सभी घायल हो गए।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार को थाना अलीपुर में एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने बताया कि मेरे पेट में चाकू मार दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल व्यक्तियों को स्थानीय लोग अस्पताल ले जा चुके थे। साबिर और फरीयाद को नरेला स्थित सत्यवती राजा हरिशचंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि इमरान को गंभीर हालत में एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया।
पुलिस ने फरीयाद के बयान, एमएलसी रिपोर्ट और मौके की परिस्थितियों के आधार पर मामला दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी घायलों का उपचार जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं, आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर छापेमारी की जा रही है।
