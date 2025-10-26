Delhi Crime: साले ने दोस्तों के साथ मिलकर जीजा समेत तीन को मारे चाकू, एक महीने से मायके में रह रही थी पत्नी

शमसे आलम, बाहरी दिल्ली। अलीपुर क्षेत्र में परिवारिक विवाद में साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर जीजा समेत उनके परिवार के तीन सदस्यों पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अलीपुर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, सभी घायलों का इलाज जारी है। घायलों की पहचान साबिर (40), इमरान (36) और फरीयाद (62) के रूप में हुई है, जो अलीपुर स्थित पल्ला कॉलोनी के अकबरपुर माजरा के निवासी हैं।

इमरान का पत्नी नगमा से चल रहा था विवाद बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इमरान का अपनी पत्नी नगमा से पिछले एक महीने से पारिवारिक विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया था कि नगमा अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी।

कुछ दिन पहले इमरान अपनी बेटी को वापस घर ले आया, जिससे दोनों पक्षों में तनातनी और बढ़ गई। घटना वाले दिन नगमा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ इमरान के घर पहुंची, जहां कहासुनी झगड़े में बदल गई। आरोप है कि नगमा के चचेरे भाई अब्दुल रहमान ने अन्य परिजनों के साथ मिलकर साबिर, इमरान और फरीयाद पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे सभी घायल हो गए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार को थाना अलीपुर में एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने बताया कि मेरे पेट में चाकू मार दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल व्यक्तियों को स्थानीय लोग अस्पताल ले जा चुके थे। साबिर और फरीयाद को नरेला स्थित सत्यवती राजा हरिशचंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि इमरान को गंभीर हालत में एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया।