'चलो मुरथल चलते हैं', जीजा ने चाकू से गोदकर साले का किया मर्डर; फिर कपड़े उतारकर नाले में फेंक दी डेड बॉडी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में बहन से बदसलूकी का बदला लेने के लिए जीजा ने अपने ही साले की कार में चाकू गोदकर हत्या कर दी। आरोपित ने पहचान छिपाने के लिए मृतक के कपड़े उतारकर शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि नत्थूपुरा निवासी 26 वर्षीय योगेंद्र छह नवंबर को घर से लापता हो गया था। स्वजन ने स्वरूप नगर थाना पुलिस को उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान 12 नवंबर को आइपी कॉलोनी स्थित नाले से एक अज्ञात सड़ा-गला शव मिला, जिसकी पहचान पीड़ित परिवार ने योगेंद्र के रूप में की। 17 नवंबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की चाकू मारकर हत्या की पुष्टि हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी आलोक रंजन की अगुवाई में जांच के लिए दो टीम बनाई गई।

एक टीम सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी जांच में जुटी, जबकि दूसरी टीम परिजनों और परिचितों से पूछताछ करती रही। शव मिलने वाले स्थल के पास एक संदिग्ध वैगनऑर कार दिखाई दी, जिसके आंशिक नंबर 0250 व 3250 मिले। नंबरों का मिलान कराने पर एक नंबर मृतक के जीजा अनीस पाल का निकला।

आखिरी बार अपने जीजा के साथ देखा गया था योगेंद्र पीड़ित परिवार ने बताया कि योगेंद्र आखिरी बार बहनोई अनीस के साथ देखा गया था। पुलिस ने अनीस की कार की तलाशी ली, जिसमें खून से सनी कंडक्टर सीट और खून लगा चाकू मिला। इसके अलावा फुटेज और मृतक के कपड़ों को भी साक्ष्य के तौर पर जब्त किया गया। ठोस सबूत मिलने पर पुलिस ने अनीस को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध कबूल कर लिया।

मुरथल ले जाने के बहाने कार में बैठाकर कर दी हत्या आरोपित ने बताया कि योगेंद्र नशे का आदी था और अक्सर उसकी पत्नी से बदसलूकी करता था। परिवार ने इसे घरेलू मामला समझ कर पुलिस में शिकायत नहीं की थी।