दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने किया गिरोह का भंडाफोड़, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से पैसे ऐंठने की कोशिश करने वाले शातिर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कीक्राइमब्रांच की टीम ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिन्होंने झूठी और मॉर्फ्डवीडियो, फिल्मों के आधार पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से पैसे ऐंठने की कोशिश की थी।

दिल्ली पुलिस टीम ने गिरोह के सरगना राज कुमार उर्फ राजू मीणा और जीशान अली और उनके साथियों को गिरफ्तार किया है।





