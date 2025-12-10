Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने किया गिरोह का भंडाफोड़, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से पैसे ऐंठने की कोशिश करने वाले शातिर गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो झूठी वीडियो के आधार पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कीक्राइमब्रांच की टीम ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिन्होंने झूठी और मॉर्फ्डवीडियो, फिल्मों के आधार पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से पैसे ऐंठने की कोशिश की थी।

    दिल्ली पुलिस टीम ने गिरोह के सरगना राज कुमार उर्फ राजू मीणा और जीशान अली और उनके साथियों को गिरफ्तार किया है।


    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें