दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा PLA का वांटेड क्रिमिनल, मणिपुर पुलिस को UAPA केस में थी एक लाख के इनामी की तलाश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) से जुड़े एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मणिपुर के थौबल थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज था।

एक लाख रुपये का था इनाम पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए इस कुख्यात अपराधी पर पहले से ही एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वह काफी समय से वांछित चल रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा इस मामले में और अधिक विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा किए जाने का इंतजार किया जा रहा है।