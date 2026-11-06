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दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा PLA का वांटेड क्रिमिनल, मणिपुर पुलिस को UAPA केस में थी एक लाख के इनामी की तलाश

By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Fri, 06 Nov 2026 12:12 PM (IST)

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित संगठन पीएलए से जुड़े एक लाख के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें

आरोपी के खिलाफ मणिपुर के थौबल थाने में यूएपीए के तहत मामला दर्ज था।

आरोपी के खिलाफ मणिपुर के थौबल थाने में यूएपीए के तहत मामला दर्ज था।

HighLights

  1. दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पीएलए के इनामी अपराधी को पकड़ा।

  2. आरोपी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

  3. मणिपुर में यूएपीए के तहत मामला दर्ज था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) से जुड़े एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मणिपुर के थौबल थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज था।

एक लाख रुपये का था इनाम

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए इस कुख्यात अपराधी पर पहले से ही एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वह काफी समय से वांछित चल रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा इस मामले में और अधिक विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा किए जाने का इंतजार किया जा रहा है।

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