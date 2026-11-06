दिल्ली की हवा हुई जहरीली, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में AQI 773 तक पहुंचा; देखें अपने इलाके का हाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धनतेरस के दिन शुक्रवार 6 नवंबर की सुबह वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सुबह के समय धुंध और स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है।

कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) खतरे के निशान को पार करते हुए 700 के आंकड़े को भी पार कर गया है, जिससे सांस लेना दूभर हो गया है। गले में खरांस और सांस लेने में दिक्कत बढ़ गई है।

कैसा रहेगा आज का मौसम? आज शुक्रवार 6 नवंबर को दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान साफ (धूप) रहने के बावजूद प्रदूषण के कारण हवा में धुंधलापन बना हुआ है।

दृश्यता धुंधली हुई पर चिंता की बात नहीं दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट पर शुक्रवार 6 नवंबर को सुबह के समय रनवे पर विजिबिलिटी 1300 मीटर से 1700 मीटर के बीच दर्ज की गई। वहीं, सामान्य विजिबिलिटी 1000 मीटर के आसपास रही। उड़ानों पर फिलहाल कोई बड़ा असर नहीं है, लेकिन धुंध बनी हुई है।