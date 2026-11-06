दिल्ली में इमारतें गिरती हैं, इंजीनियर सस्पेंड होते हैं और फिर लौट आते हैं; MCD की कार्रवाई पर उठे सवाल

निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी में एक बार फिर से इमारत गिरने के बाद एमसीडी ने दिखावटी कार्रवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर अमन दलाल और असिस्टेंट इंजीनिर मो. नईम को को निलंबित कर दिया है। ज्यादातर घटनाओं में ऐसा ही होता है।

फिर मामला एमसीडी के सतर्कता विभाग से लेकर संस्थापना विभाग की जांच तक सीमित रह जाता है। कभी एक साल तो कभी दो से तीन साल में इंजीनियरों की बहाली भी हो जाती है। साथ ही घटनाओं के बाद फिर यही इंजीनियर किसी न किसी जोन में भवन विभाग में ही तैनात हो जाते हैं।

अधिशासी अभियंता फोन तक नहीं उठाते भवन विभाग में इन इंजीनियरों की तैनाती को लेकर अक्सर एक सीडिकेंट चलने तक के आरोप तक लगते हैं। हाल में स्थायी समिति की बैठक स्वयं भाजपा के सदस्य मनीष चड्ढा ने सिटी एसपी जोन में अवैध निर्माण और उस पर कार्रवाई न करने पर अवैध वसूली का मामला उठाया था।

इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक कहा था कि इलाके के अधिशासी अभियंता ने न तो उनका फोन उठाया और न ही जिस इमारत पर अवैध निर्माण की उन्होंने शिकायत की थी उस पर कार्रवाई भी नहीं की। निलंबन के बाद मामला कौन देखता है? एमसीडी के नियमों के अनुसार कोई भी अधिकारी और कर्मचारी निलंबित होता है तो मामला एमसीडी के संस्थापना विभाग और सतर्कता विभाग के पास चला जाता है। इसके बाद यह विभाग संबंधित आरोपों पर चार्जशीट बनाता है। अगर, संबंधित कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी के खिलाफ प्रमोशन रोकने से लेकर इंक्रीमेंट को रोककर छोड़ दिया जाता है।