दिल्ली में इमारत हादसे में बड़ा एक्शन, फरीदाबाद से 3 ठेकेदार गिरफ्तार; मलबे में अब भी 5 लोगों के दबे होने की आशंका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने चावड़ी बाजार की गली शीश महल में निर्माणाधीन इमारत के ढहने के मामले में तीन ठेकेदारों सिराज, ताजुद्दीन और फुरकान को फरीदाबाद जिले के गांव सिरोही से गिरफ्तार किया है।

इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, उन्हें इस घटना के संबंध में दर्ज 105 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के मामले (हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए सजा) में गिरफ्तार किया गया है।

क्यों अचानक ढह गई पूरी इमारत? इस दौरान एसडीएम मनोज कुमार ने गुरुवार को बताया कि चावड़ी बाजार क्षेत्र में ढही इमारत के बेसमेंट में अभी भी पांच लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि अब तक चार लोगों को बचाया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इमारत ढहने के संभावित कारण की व्याख्या करते हुए कुमार ने कहा कि यह संरचना एक छोटे प्लॉट पर बनाई गई थी और अस्थायी सहारे शायद कंक्रीट और मलबा सूखने से पहले ही हटा दिए गए थे। एनडीआरएफ और एमसीडी के 30 कर्मी अभियान में लगे उन्होंने कहा, 'एक छोटे प्लॉट पर चार मंजिला संरचना बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि सेंटरिंग (अस्थायी सहारा) हटा दिया गया था जबकि मलबा/कंक्रीट अभी गीला था, जिसके कारण ढह गई। गीला मलबा अब जम गया है और बेसमेंट में फंसा हुआ है। आशंका है कि 5 लोग फंसे हुए हैं। वर्तमान में एनडीआरएफ और एमसीडी के 30 कर्मी अभियान में लगे हैं। चार लोगों को बचाया जा चुका है।'

निर्माणाधीन इमारत के ढहने के मामले में तीन ठेकेदारों (बाएं से दाएं) ताजुद्दीन, फुरकान और सिराज को फरीदाबाद जिले के गांव सिरोही से गिरफ्तार किया है। सौ. दिल्ली पुलिस मलबे में अब भी तलाश रहे जिंदगी बता दें कि गुरुवार सुबह लगभग 10:30 बजे पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए थे।