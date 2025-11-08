Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, मामू गैंग के सरगना को किया गिरफ्तार

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मामू गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी पाई है। यह गैंग लूटपाट, हत्या और जबरन वसूली जैसे अपराधों में शामिल था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मामू गैंग का सरगना गिरफ्तार। फोटो-एक्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। डब्ल्यूआर-II यूनिट ने बदायूं का कुख्यात अपराधी और मामू गैंग का सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कई बैंक चोरी की वारदातों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    51 साल का कमरुल उर्फ मामू उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। यह उत्तर भारत के कई राज्यों में बैंक डकैतियों का मास्टरमाइंड था। सड़क किनारे फल ठेला लगाकर आम आदमी बनने की कोशिश कर रहा यह शख्स कर्नाटक और महाराष्ट्र में दर्जन भर से ज्यादा बैंक चोरी के मामलों में वांछित था।

    पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के दम पर उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मामू गैंग का सरगना कमरुल पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, गैंग एक्टिविटी, आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट के तहत 10 से अधिक मामले दर्ज हैं।

    टीम को मिली सराहना

    इस सफल ऑपरेशन के लिए इंस्पेक्टर गौतम मलिक, एसीपी राजपाल डबास और डीसीपी श्री हर्ष इंदोरा की अगुवाई वाली टीम को हार्दिक बधाई दी गई है। यह कार्रवाई अपराधियों को कड़ा संदेश देती है कि कानून की पकड़ से कोई बच नहीं सकता।