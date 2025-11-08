दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, मामू गैंग के सरगना को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। डब्ल्यूआर-II यूनिट ने बदायूं का कुख्यात अपराधी और मामू गैंग का सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कई बैंक चोरी की वारदातों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

51 साल का कमरुल उर्फ मामू उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। यह उत्तर भारत के कई राज्यों में बैंक डकैतियों का मास्टरमाइंड था। सड़क किनारे फल ठेला लगाकर आम आदमी बनने की कोशिश कर रहा यह शख्स कर्नाटक और महाराष्ट्र में दर्जन भर से ज्यादा बैंक चोरी के मामलों में वांछित था।

पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के दम पर उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मामू गैंग का सरगना कमरुल पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, गैंग एक्टिविटी, आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट के तहत 10 से अधिक मामले दर्ज हैं।