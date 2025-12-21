Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आग से बर्बाद हुए कारीगरों पर दोहरा झटका, दिल्ली हाट में रिजर्व प्राइस दोगुना; नीलामी का बहिष्कार

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:31 AM (IST)

    दिल्ली हाट INA मार्केट में, अप्रैल में आग से हुए नुकसान से जूझ रहे कारीगर दिल्ली टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा नीलामी फीस दोगुनी करने से नाराज हैं। दुकानद ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली हाट INA मार्केट में, अप्रैल में आग से हुए नुकसान से जूझ रहे कारीगर दिल्ली टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा नीलामी फीस दोगुनी करने से नाराज हैं। जागरण

    जागरण संवाददाता, साउथ दिल्ली। INA दिल्ली हाट मार्केट में कारीगर अभी अप्रैल में लगी आग से हुए नुकसान से उबर भी नहीं पाए थे कि दिल्ली टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने तय नीलामी फीस दोगुनी कर दी। दिल्ली हाट INA मार्केट के कारीगरों में काफी गुस्सा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुकानदारों ने कहा है कि वे इस नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका कहना है कि अप्रैल में आग में उनका सारा सामान जल जाने के बाद वे पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे हैं।

    ऐसे हालात में रिजर्व प्राइस बढ़ाना कारीगरों के साथ नाइंसाफी है। वे यह भी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली टूरिज्म कॉर्पोरेशन की लापरवाही और मनमानी की वजह से आग से हुए नुकसान के इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस नहीं हो रहे हैं।