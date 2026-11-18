जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। महज संदेह या आशंका के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाकर मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में स्थानांतरित नहीं कराई जा सकती।

पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार दहिया की अदालत ने 52 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी के मामले में सुनवाई स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के न्यायिक अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाने से न्यायिक व्यवस्था के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

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