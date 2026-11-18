डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों की कवरेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। पुलिस ने मीडिया संगठनों की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ग्राउंड जीरो की व्यावहारिक मुश्किलों का भी जिक्र किया है। बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

क्यों अस्वीकृत किया गया प्रदर्शन? दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के पिछले शांतिपूर्ण प्रदर्शन के वादों का पालन न करने और खुफिया जानकारी के आधार पर अस्वीकृत की गई थी। खुफिया इनपुट्स में संभावित 'खतरनाक स्थिति' और गंभीर सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या का संकेत था।

किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया आयुक्त ने कहा, 'दिल्ली पुलिस द्वारा समय पर, आनुपातिक और कानूनी उपायों से 10 अक्टूबर को बड़ी सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति टाली गई।' उन्होंने बताया कि सभी प्रदर्शनकारियों (राजनेताओं सहित) को जंतर-मंतर से हटाया गया, लेकिन उन्हें न तो हिरासत में लिया गया और न ही गिरफ्तार किया गया। उन्हें अस्थायी केंद्रों या थानों में एसएचओ के कमरे में रखा गया और रिफ्रेशमेंट दिए गए।

मीडिया कवरेज पर भी दी सफाई पुलिस ने कहा कि राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था भंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। खासकर, जब संगठन का हालिया इतिहास भीड़ हिंसा, संपत्ति क्षति और चोटों का हो। कांग्रेस के 6, 7 और 8 अक्टूबर के प्रदर्शनों का भी जिक्र किया गया।