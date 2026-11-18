डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नियम को सख्ती से लागू कर दिया गया है। किसी भी वाहन को बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के फ्यूल न देने का आदेश दिया है।

दिल्ली में पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना फ्यूल लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दस्तावेज को अपने पास रखें और अगर आपका प्रमाण पत्र खो गया हो तो उसे तुरंत ऑनलाइन डाउनलोड करें। पीयूसीसी क्यों है जरूरी? PUCC, परिवहन विभाग द्वारा दिए जाने वाला एक प्रमाण पत्र होता है जो यह प्रमाणित करता है कि आपकी गाड़ी सरकार द्वारा तय किए गए सभी प्रदूषण मानकों पर खड़ा उतरता है। अगर आम भाषा में समझें तो यह आपकी गाड़ी के स्वास्थ्य के बारे में बताता है।

जिसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी सड़क पर निकलने के लिए स्वस्थ्य है या नहीं? कहीं आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? इसलिए अगर आपके पास यह प्रमाण पत्र न हो तो तुरंत बनवा ले और अगर होते हुए भी मिल न रहा हो तो इसे आसान तरीके से ऑनलाइन डॉउनलोड कर लें।