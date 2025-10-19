आरोपी ने दायर की 500 पन्नों की जमानत अर्जी, दिल्ली कोर्ट ने किया खारिज; ठहराया समय की बर्बादी

न्यूज डेस्क, दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पॉक्सो मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि लगभग 500 पन्नों का आवेदन "बहुत बड़ा और भारी" है और इसे पढ़ने में "न्यायिक समय की बर्बादी" होगी।

कड़कड़डूमा कोर्ट के विशेष पॉक्सो न्यायाधीश राकेश कुमार एक ऐसे आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुराने मामलों के बोझ का दिया हवाला

17 अक्टूबर के एक आदेश में, अदालत ने कहा कि आरोपी के वकील ने लगभग 500 पृष्ठों का एक "भारी" ज़मानत आवेदन, अनुलग्नकों सहित, तैयार किया था और न्यायाधीश "पुराने मामलों के निपटारे के बोझ तले दबे हुए थे।"