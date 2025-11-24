Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Court Holiday: दिल्ली की अदालतों में आज काम बंद, HC ने क्यों लिया ये फैसला?

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:14 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में 25 नवंबर को हाई कोर्ट और जिला अदालतों में अवकाश घोषित किया है। इस अवकाश के बदले, हाई कोर्ट 6 दिसंबर को और जिला अदालतें 13 दिसंबर को कार्यरत रहेंगी। यह निर्णय रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को हाई कोर्ट और जिला अदालत में अवकाश घोषित किया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को हाई कोर्ट और जिला अदालत में अवकाश घोषित किया है। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल अरुण भरद्वाज द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इस अवकाश का बदले हाई कोर्ट की अदालतें छह दिसंबर को कार्यरत रहेंगीं, जबकि जिला अदालतें 13 दिसंबर को कार्यरत रहेंगीं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें