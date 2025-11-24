Court Holiday: दिल्ली की अदालतों में आज काम बंद, HC ने क्यों लिया ये फैसला?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को हाई कोर्ट और जिला अदालत में अवकाश घोषित किया है। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल अरुण भरद्वाज द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इस अवकाश का बदले हाई कोर्ट की अदालतें छह दिसंबर को कार्यरत रहेंगीं, जबकि जिला अदालतें 13 दिसंबर को कार्यरत रहेंगीं।