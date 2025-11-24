Court Holiday: दिल्ली की अदालतों में आज काम बंद, HC ने क्यों लिया ये फैसला?
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में 25 नवंबर को हाई कोर्ट और जिला अदालतों में अवकाश घोषित किया है। इस अवकाश के बदले, हाई कोर्ट 6 दिसंबर को और जिला अदालतें 13 दिसंबर को कार्यरत रहेंगी। यह निर्णय रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी किया गया है।
