    जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी से काम करें पर्यवेक्षक : देवेंद्र यादव

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:14 AM (IST)

    दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 70 विधानसभा पर्यवेक्षकों से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा है। उन्होंने पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी से काम करने, लोकसभा और जिला पर्यवेक्षकों के साथ संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया। यादव ने एमसीडी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रेरित करने और वोट चोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का भी आह्वान किया।

    देवेंद्र यादव ने कहा- कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नवनियुक्त सभी 70 विधानसभा पर्यवेक्षकों से कहा है कि उन्हें बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पार्टी द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ करना चाहिए। इसके लिए उन्हें लोकसभा और जिला पर्यवेक्षकों एवं कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले नागरिकों के साथ नियमित संपर्क बनाकर रखना होगा ताकि पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जा सके।

    संगठन सृजन अभियान के तहत यादव ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में इन सभी पर्यवेक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने तीन, चार, पांच और छह ब्लाक वाली विधानसभाओं में नवनियुक्त पर्यवेक्षकों से अपील की कि वे चुनाव आयोग द्वारा राजधानी में होने वाली मतदाता सूची के आगामी एसआईआर (विशेष गहन संशोधन) को देखते हुए बीएलए दो (ब्लाक स्तरीय एजेंट) की नियुक्ति पर अपना प्राथमिक तौर पर फोकस रखें।

    यादव ने कहा कि एमसीडी चुनाव लड़ने वाले अधिकांश उम्मीदवार जो घराें में शांत बैठे है, विधानसभा पर्यवेक्षक उन्हें भी प्रेरित और पार्टी में सक्रिय करने के लिए उनके साथ नियमित बातचीत करें। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा पर्यवेक्षकों को वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान में भाग लेने के लिए जनता को भी प्रेरित करना चाहिए ताकि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा द्वारा किए गए षडयंत्र के बारे में सभी को जागरूक किया जा सके।

