कांग्रेस ने की सभी 70 विधानसभा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, संगठन को मजबूत करने की है योजना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। संगठन सृजन अभियान के तहत दिल्ली में कांग्रेस ने संगठन को और मजबूती देने के लिए कुछ नियुक्तियां की हैं।

सभी जिला एवं 70 विधानसभाओं में पार्टी के कार्यों में सक्रियता और तेजी लाने के लिए प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी में तीन पर्यवेक्षक, 70 विधानसभाओं में एक-एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए।

इसके साथ ही सेल एवं विभागों में रिक्त पड़े पूर्वांचल प्रकोष्ठ के चैयरमैन के पद पर प्रो. सुधांशु को नियुक्त किया गया है।



