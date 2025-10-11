Language
    कांग्रेस ने की सभी 70 विधानसभा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, संगठन को मजबूत करने की है योजना

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:49 AM (IST)

    दिल्ली कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए कई नियुक्तियां की हैं। प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी में तीन पर्यवेक्षक और 70 विधानसभाओं में एक-एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, ताकि पार्टी के कार्यों में तेजी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रो. सुधांशु को पूर्वांचल प्रकोष्ठ के चैयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है।

    दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी कांग्रेस।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। संगठन सृजन अभियान के तहत दिल्ली में कांग्रेस ने संगठन को और मजबूती देने के लिए कुछ नियुक्तियां की हैं।

    सभी जिला एवं 70 विधानसभाओं में पार्टी के कार्यों में सक्रियता और तेजी लाने के लिए प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी में तीन पर्यवेक्षक, 70 विधानसभाओं में एक-एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए।

    इसके साथ ही सेल एवं विभागों में रिक्त पड़े पूर्वांचल प्रकोष्ठ के चैयरमैन के पद पर प्रो. सुधांशु को नियुक्त किया गया है।

