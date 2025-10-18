'अर्थव्यवस्था में ‘कंसर्ट इकोनमी’ से 3 हजार करोड़ का योगदान जोड़ेंगे', मंत्री कपिल मिश्रा का दावा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। प्रधानमंत्री ने ‘कंसर्ट इकोनमी’ और ‘लाइव एंटरटेनमेंट’ का दूरदर्शी विजन प्रस्तुत किया है। अगले दो वित्तीय वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में केवल लाइव एंटरटेनमेंट और कंसर्ट इकोनमी से ही 3 हजार करोड़ रुपये का योगदान जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए नीति सुधार, पर्यावरणीय अनुमतियों, सिंगल विंडो क्लियरेंस और वीआइपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

ये बातें पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को हयात होटल में हुई एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहीं। इस दौरान दिल्ली पर्यटन और बुकमायशो लाइव के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

मंत्री ने कहा कि यह साझेदारी दिल्ली को विश्वस्तरीय लाइव एंटरटेनमेंट और कंसर्ट का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब दिल्ली में ऐसा माहौल बनेगा कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन यहीं हों। साल 2047 के विकसित भारत का चेहरा दिल्ली से दिखाई देगा और नई दिल्ली इस सफर में नेतृत्व करेगी।