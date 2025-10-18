'अर्थव्यवस्था में ‘कंसर्ट इकोनमी’ से 3 हजार करोड़ का योगदान जोड़ेंगे', मंत्री कपिल मिश्रा का दावा
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि लाइव एंटरटेनमेंट और कंसर्ट इकोनमी से अगले दो सालों में अर्थव्यवस्था में 3 हजार करोड़ रुपये का योगदान जोड़ा जाए। इसके लिए दिल्ली पर्यटन और बुकमायशो लाइव के बीच एक समझौता हुआ है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली को विश्वस्तरीय लाइव एंटरटेनमेंट का केंद्र बनाया जाएगा और 2047 के विकसित भारत का चेहरा दिल्ली से दिखेगा।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। प्रधानमंत्री ने ‘कंसर्ट इकोनमी’ और ‘लाइव एंटरटेनमेंट’ का दूरदर्शी विजन प्रस्तुत किया है। अगले दो वित्तीय वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में केवल लाइव एंटरटेनमेंट और कंसर्ट इकोनमी से ही 3 हजार करोड़ रुपये का योगदान जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए नीति सुधार, पर्यावरणीय अनुमतियों, सिंगल विंडो क्लियरेंस और वीआइपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
ये बातें पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को हयात होटल में हुई एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहीं। इस दौरान दिल्ली पर्यटन और बुकमायशो लाइव के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
मंत्री ने कहा कि यह साझेदारी दिल्ली को विश्वस्तरीय लाइव एंटरटेनमेंट और कंसर्ट का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब दिल्ली में ऐसा माहौल बनेगा कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन यहीं हों। साल 2047 के विकसित भारत का चेहरा दिल्ली से दिखाई देगा और नई दिल्ली इस सफर में नेतृत्व करेगी।
बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं है, बल्कि भारत का दिल है और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र उस दिल की धड़कन है। दिल्ली अब कंसर्ट इकोनमी के केंद्र के रूप में उभर रही है, जो युवाओं के लिए रोजगार, नवाचार और सृजनात्मकता के नए अवसर लाएगी। समझौते के तहत दिल्ली आने वाले महीनों में 30 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करेगी।
