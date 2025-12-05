Language
    रिकॉर्डतोड़ ठंड! दिल्ली में अचानक गिरा पारा, 15 साल में सबसे सर्द दिसंबर की शुरुआत

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी मिनिमम टेम्परेचर 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह हल्का कोहरा भी रहा। पिछले दो दिनों से मैक्सिमम टेम्परेचर में भी गिरावट आ रही है। इंडियन मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोल्ड वेव का भी अनुमान है।

    इस साल दिसंबर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली में टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। दिसंबर के पहले हफ्ते की शुरुआत पिछले 15 सालों में सबसे ठंडी रही है। 1 दिसंबर को मिनिमम टेम्परेचर 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। गुरुवार को यह गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। शुक्रवार को भी यही हाल है। इस तरह गुरुवार और शुक्रवार की सुबह पिछले 15 सालों में दिसंबर के पहले हफ्ते की सबसे ठंडी सुबह रही। 

    तारीख न्यूनतम तापमान (°C)
    1 दिसंबर 5.7
    2 दिसंबर 9.6
    3 दिसंबर 6.4
    4 दिसंबर 5.6
    5 दिसंबर 5.6

    सोर्स: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

    पिछले 15 सालों में दिसंबर के पहले हफ्ते का सबसे कम तापमान (दिल्ली)

    साल सबसे कम तापमान (°C)
    2025 5.6
    2024 8.5
    2023 9.2
    2022 7.6
    2021 11.0
    2020 8.0
    2019 7.6
    2018 8.4
    2017 7.4
    2016 8.4
    2015 10.1
    2014 10.0
    2013 9.2
    2012 6.5
    2011 10.1

    सोर्स: इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट