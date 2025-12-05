रिकॉर्डतोड़ ठंड! दिल्ली में अचानक गिरा पारा, 15 साल में सबसे सर्द दिसंबर की शुरुआत
दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को भी न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्स ...और पढ़ें
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी मिनिमम टेम्परेचर 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह हल्का कोहरा भी रहा। पिछले दो दिनों से मैक्सिमम टेम्परेचर में भी गिरावट आ रही है। इंडियन मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोल्ड वेव का भी अनुमान है।
इस साल दिसंबर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली में टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। दिसंबर के पहले हफ्ते की शुरुआत पिछले 15 सालों में सबसे ठंडी रही है। 1 दिसंबर को मिनिमम टेम्परेचर 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। गुरुवार को यह गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। शुक्रवार को भी यही हाल है। इस तरह गुरुवार और शुक्रवार की सुबह पिछले 15 सालों में दिसंबर के पहले हफ्ते की सबसे ठंडी सुबह रही।
|तारीख
|न्यूनतम तापमान (°C)
|1 दिसंबर
|5.7
|2 दिसंबर
|9.6
|3 दिसंबर
|6.4
|4 दिसंबर
|5.6
|5 दिसंबर
|5.6
पिछले 15 सालों में दिसंबर के पहले हफ्ते का सबसे कम तापमान (दिल्ली)
|साल
|सबसे कम तापमान (°C)
|2025
|5.6
|2024
|8.5
|2023
|9.2
|2022
|7.6
|2021
|11.0
|2020
|8.0
|2019
|7.6
|2018
|8.4
|2017
|7.4
|2016
|8.4
|2015
|10.1
|2014
|10.0
|2013
|9.2
|2012
|6.5
|2011
|10.1
सोर्स: इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।