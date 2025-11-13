दिल्ली में शीत लहर से निपटने की तैयारी, बुजुर्गों-बच्चों और बेघरों के लिए होगा ये काम
दिल्ली सरकार राजधानी में शीत लहर से निपटने के लिए कार्य योजना बना रही है। डीडीएमए द्वारा तैयार मसौदे में बुजुर्गों, बच्चों, बेघरों और बीमार लोगों जैसे संवेदनशील समूहों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। योजना में अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन और मानक संचालन प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी के लिए शीत लहर कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसमें बुजुर्गों, बच्चों, प्रवासी श्रमिकों और बेघरों सहित संवेदनशील समूहों की सुरक्षा के लिए हॉटस्पॉट मानचित्र और मानक संचालन प्रक्रियाएँ बनाना शामिल है।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा तैयार दिल्ली शीत लहर कार्य योजना का मसौदा संबंधित विभागों को टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है। मसौदा कार्य योजना उच्च जोखिम वाले समूहों: 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बेघर व्यक्ति और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित करने पर ज़ोर देती है।
उन्होंने बताया कि एक मानक शीत लहर उपचार प्रोटोकॉल बनाना और अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ, बिस्तर और आवश्यक दवाइयाँ सुनिश्चित करना कार्य योजना का हिस्सा हैं। इसमें दिल्ली नगर निगम, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों की ज़िम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है।
