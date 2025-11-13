दिल्ली में शीत लहर से निपटने की तैयारी, बुजुर्गों-बच्चों और बेघरों के लिए होगा ये काम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी के लिए शीत लहर कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसमें बुजुर्गों, बच्चों, प्रवासी श्रमिकों और बेघरों सहित संवेदनशील समूहों की सुरक्षा के लिए हॉटस्पॉट मानचित्र और मानक संचालन प्रक्रियाएँ बनाना शामिल है।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा तैयार दिल्ली शीत लहर कार्य योजना का मसौदा संबंधित विभागों को टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है। मसौदा कार्य योजना उच्च जोखिम वाले समूहों: 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बेघर व्यक्ति और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित करने पर ज़ोर देती है।