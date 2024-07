Delhi Coaching Centre LIVE Updates: 'चंद मिनटों में 10 मीटर ऊंचाई तक पानी भर गया था', दिल्ली में कोचिंग हादसे पर बोला चश्मदीद

ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में हुई दुर्घटना को लेकर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, "जिस तरह से यह घटना हुई वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे लेकर सरकार ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। एमसीडी ने इमारत के बेसमेंट में चल रहे अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।"

#WATCH | Delhis Old Rajendra Nagar Coaching Centre incident: Delhi Minister Gopal Rai says "It is very unfortunate the way the incident took place. For this, the government has given instructions to investigate it at a fast pace. Investigation is underway to find out the reason… pic.twitter.com/4ccTbrohbK