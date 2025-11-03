दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों से मुक्त हुई 36 एकड़ भूमि, नई जमीन पर नए कचरे का हो रहा निस्तारण

निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सात कूड़े के पहाड़ों से 36 एकड़ भूमि मुक्त हो गई है। इस भूमि का उपयोग फिलहाल पौधरोपण के साथ नए कचरे के निस्तारण के लिए किया जाएगा। हालांकि जब कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे तो यहां पर स्कूल और सामुदायिक भवन आदि का निर्माण किया जाएगा।



फिलहाल इस भूमि का उपयोग नए कचरे के निस्तारण के लिए इसलिए किया जाएगा ताकि तय समय-सीमा पर लैंडफिल साइटों को खत्म किया जा सकें। क्योंकि लैंडफिल साइटों पर जहां पर कचरा पड़ा है वहां पर प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला कचरा डाला जाता है तो इससे कचरा निस्तारण का कार्य प्रभावित तो होता ही है साथ ही इसकी गति भी धीमी होती है।



अब तक एमसीडी ने भलस्वा लैंडफिल पर 12 एकड़ तो वहीं, सिंघोला लैंडफिल पर 6.61एकड़, ओखला लैंडफिल पर 10 एकड़, बवाना में 10 एकड़ भूमि को खाली कर लिया है।इससे करीब 36 एकड़ भूमि खाली हो चुकी है। एमसीडी ने ओखला और भलस्वा लैंडफिल पर खाली हुई जमीन के कुछ हिस्से में बांस का पौधरोपण भी किया है।



दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में प्रतिदिन 12 हजार मीट्रिक टन अब कचरा उत्पन्न हो रहा है। इसमें 5141 टन कचरा लैंडफिल पर जाता है। पुराने कचरे के साथ नया कचरा जाने की वजह से एमसीडी को समस्या यह होती है कि वाहनों को लैंडफिल पर ऊपर जाकर कचरा डालना पड़ता है। साथ ही नए कचरे के लिए ज्यादा स्थान बनाना पड़ता है। इससे जो कचरा निस्तारण का कार्य चल रहा है उसमें बाधा भी बनती है।