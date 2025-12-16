दिल्ली के चांदनी महल में दुकानदारों-पुलिस के बीच झड़प, दुकानें बंद कराने को लेकर जमकर हुआ हंगामा
दिल्ली के चांदनी महल में दुकानें बंद कराने को लेकर दुकानदारों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। दुका ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिले के चांदनी महल इलाके में रविवार देर रात दुकानदारों ने पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट का आरोप लगाकर चांदनी महल थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल, दुकानदारों ने आरोप लगाया कि रात के समय बीट पुलिसकर्मियों ने जबरन दुकानें बंद करवाने की बात कहकर कई लोगों से मारपीट की।
इस दौरान एक दुकानदार सिर पर डंडा लगने से घायल हो गया, जबकि अन्य दुकानदारों के साथ भी मारपीट की गई। इससे नाराज दुकानदारों ने देर रात थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
हिरासत में लिए गए कुछ लोग
वहीं इस मामले में पुलिस उपायुक्त निधिन वल्सन ने बताया कि रात करीब एक बजे बीट पुलिसकर्मियों ने दुकानदारों को दुकानें बंद करवाने को बोला था, जिस पर दुकानदारों ने ही पुलिसकर्मियों से मारपीट की, इसके बाद कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था।
जानकारी के मुताबिक, रविवार देर रात लगभग एक बजे चांदनी महल इलाके में बीट पुलिसकर्मी गश्त पर थे। इस दौरान उन्होंने रात तक खुली दुकानों को बंद करवाने को बोला। वहीं दुकानदारों ने आरोप लगाया हेड कांस्टेबल अरविंद और हेड कांस्टेबल नरेंदर ने दुकानदारों के साथ मारपीट की और उन्हें थाने ले गए।
सिर में डंडा लगने से घायल हुआ नासिर
इस दौरान नासिर नामक व्यक्ति सिर पर डंडा लगने से घायल भी हाे गया। उनके परिजन थाने पहुंचे और हंगामा करते हुए जमकर हंगामा करते हुए पुलिकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला बढ़ता देख विधायक आले मोहम्मद इकबाल भी थाने पहुंचे।
दुकानदारों ने आरोप लगाया कि अकसर बीट पुलिसकर्मी रात में दुकान खुली होने को लेकर उनसे अभद्र व्यवहार करते हैं, जबकि इलाके में कुछ दुकानें रातभर खुलती हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मामले में उपायुक्त ने बताया कि देर रात तक दुकानें बंद करवाने को लेकर दुकानदारों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू की थी।
जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर थाने लाया गया था। प्रतिदिन देर रात तक खुली दुकानों को बंद करवाया जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।