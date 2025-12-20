Video: दिल्ली के बाजार में कचरा फैलाने का वीडियो वायरल, लोगाें के सिविक सेंस पर उठे सवाल; छिड़ी ऑनलाइन बहस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली में सिविक सेंस पर सवाल उठाया गया है। वीडियो में भीड़भाड़ वाले बाजार में लोग प्लास्टिक कचरा सड़क किनारे लगे पौधों पर फेंकते दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में दिखाया गया कि पैदल चलने वाले और खरीदार पॉलीथीन बैग और रैपर पौधों पर फेंक रहे हैं। वीडियो साझा करने वाले ने सवाल उठाया, “क्या यह समझदारी है या नासमझी?” इस क्लिप ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है।

स्थानीय विक्रेता राजेश कुमार का कहना है, “सब लोग सुविधा के लिए ऐसा करते हैं।” वहीं पर्यावरण प्रेमी डिंप्स ने कहा, “यह हमारे शहर और प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है।” फिलहाल नगर निगम या अन्य स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।