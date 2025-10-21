Language
    हरिद्वार की तर्ज पर दिल्ली में बन रही यमुना नहर, छठ पूजा के लिए मिलेंगी कई सुविधाएं

    By Shashi Thakur Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:58 PM (IST)

    दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। यमुना किनारे आईटीओ घाट पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। हरिद्वार की तर्ज पर 300 मीटर लंबा घाट बनाया जा रहा है, जहां यमुना का पानी नहर में प्रवाहित होगा। 1,000 घाटों पर विशेष आयोजन होंगे, और वासुदेव घाट की भी सफाई की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं।

    दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। फाइल फोटो

    शशि ठाकुर, नई दिल्ली। तीन दिन बाद लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार घाटों को भव्य रूप से सजाने में जुटी है। छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सफाई व अन्य व्यवस्थाएँ की जा रही हैं ताकि पूर्वांचल के लोगों को इस महापर्व को मनाने में कोई कठिनाई न हो।

    इसी सिलसिले में, यमुना किनारे स्थित दिल्ली के प्रमुख आईटीओ घाट पर विशेष तैयारियाँ चल रही हैं। यमुना के दोनों किनारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लक्ष्मी नगर की ओर हाथी घाट के पास, यमुना के किनारे नदी के समानांतर लगभग 300 मीटर लंबा एक नया घाट बनाया जा रहा है।

    यह विशेष घाट श्रद्धालुओं को बहते पानी में पूजा-अर्चना करने की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी संरचना हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर बनाई गई है, जहाँ गंगा का पवित्र जल नहर में प्रवाहित होता है। इस घाट पर, यमुना का पानी एक तरफ से प्रवेश करेगा और दूसरी तरफ से नदी में वापस जाएगा। इससे जल का प्रवाह निरंतर बना रहेगा, प्रदूषण रुकेगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

    नहर जैसे दिखने वाले इस घाट तक पहुँच सुगम बनाई जा रही है। यमुना किनारे घाटों पर मिट्टी और रेत डालकर उबड़-खाबड़ रास्तों को समतल किया जा रहा है। दुर्घटनाओं को रोकने और श्रद्धालुओं की भीड़ आने पर घाटों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने हेतु रेत की बोरियों का उपयोग किया जा रहा है।

    1,000 घाटों पर होंगे विशेष आयोजन

    कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को छठ पूजा की तैयारियों को लेकर भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस साल कई वर्षों के बाद 1,000 घाटों पर छठ पूजा का विशेष और भव्य आयोजन किया जाएगा।

    द्वारका, हाथी घाट, पीतमपुरा और सोनिया विहार सहित चार प्रमुख स्थानों पर भव्य आयोजन की योजना बनाई गई है। कुछ प्रमुख स्थानों पर "आदर्श छठ घाट" भी स्थापित किए जा रहे हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि घाटों की तैयारियों के लिए आवश्यक अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए "एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली" लागू की गई है। बैठक में मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।

    वासुदेव घाट की भी हो रही सफाई 

    कश्मीरी गेट स्थित वासुदेव घाट पर सफाई कर्मचारी कचरा हटाने और रास्तों को साफ करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। घाटों पर पर्याप्त संख्या में अस्थायी शौचालय और पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है। आस्था के इस महापर्व के लिए छठ घाट को रंग-बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया जाएगा, साथ ही श्रद्धालुओं और उनके परिवारों के बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी।