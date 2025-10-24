Language
    दिल्ली में छठ पर्व पर रहेगा सरकारी अवकाश, CM रेखा गुप्ता ने किया एलान; घाट को लेकर कही ये बात

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:23 PM (IST)

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व पर 27 अक्टूबर को सरकारी अवकाश की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा का यह दिन अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि सरकार ने छठ घाटों पर उचित व्यवस्था की है। उन्होंने इस पर्व को आस्था, श्रद्धा और स्वच्छता का प्रतीक बताया।

    Hero Image

    दिल्ली में छठ पर्व को लेकर सोमवार को रहेगा सरकारी अवकाश।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि छठ पर्व के अवसर पर सोमवार 27 अक्टूबर को सरकारी अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस पर्व पर सोमवार को इसलिए अवकाश किया जा रहा है, क्योंकि चार दिन के इस पर्व के तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर अस्तगामी सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं।

    उन्होंने कहा कि यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती है और पूरा परिवार किसी ने किसी कार्य को पूरा करने में लगा रहता है। मुख्यमंत्री के अनुसार इसी तथ्य को ध्यान में सरकार ने सोमवार 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश किया गया है।

    मुख्यमंत्री ने इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी ओर कहा है कि छठ पर्व्र प्रकृति को समर्पित पर्व है, जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व आस्था, श्रद्धा और स्वच्छता का प्रतीक भी है, जो हमें प्रकृति, जल और सूर्य की उपासना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है।

    उन्होंने कहा कि यह पर्व लोक आस्था और भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा का उत्सव है, जिसमें परिवार, समाज और समुदाय एक साथ जुड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी छठ घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि श्रद्धालु निश्चिंत होकर पूजन कर सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करेगा तथा समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव को और सुदृढ़ बनाएगा।