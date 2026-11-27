राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में जनगणना-2027 के दूसरे और अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों की गणना करेंगे।

इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति से जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, पलायन और बैंक खातों सहित करीब 40 सवाल पूछे जाएंगे। पहली बार लोगों की डिजिटल साक्षरता से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी।

केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के मंडलायुक्त ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

1931 के बाद पहली बार दर्ज होगी जाति की जानकारी

जनगणना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 1931 के बाद पहली बार जाति से संबंधित जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इससे पहले लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का विकल्प मिलेगा।

यह सुविधा 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर केंद्र शासित प्रदेश के विकल्प में दिल्ली चुनना होगा। इसके बाद कैप्चा भरकर पंजीकरण और स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। एक परिवार के लिए एक ही मोबाइल नंबर मान्य होगा और ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद परिवार को एक विशिष्ट संदर्भ संख्या मिलेगी। घर-घर सत्यापन के दौरान गणनाकार को यह संख्या दिखानी होगी। जिन परिवारों ने ऑनलाइन जानकारी नहीं भरी होगी, उनसे गणनाकार सीधे घर जाकर विवरण लेंगे। एक से पांच मार्च 2027 तक दर्ज आंकड़ों की जांच और छूटी हुई या गलत जानकारी में सुधार का अवसर भी दिया जाएगा। डिजिटल इस्तेमाल और पलायन की वजह भी पूछेंगे इस बार जनगणना में केवल परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी ही नहीं, बल्कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी विस्तृत ब्योरा जुटाया जाएगा। लोगों से पूछा जाएगा कि वे मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट चलाना जानते हैं या नहीं।