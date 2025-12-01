Language
    ATS ने कार चोरी के हाईटेक गिरोह का किया पर्दाफाश, टैबलेट से ECU हैक कर मिनटों में उड़ा ले जाते थे गाड़ियां

    By Shamse Alam Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एक हाईटेक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह टैबलेट से ECU हैक कर मिनटों में गाड़ियां चुरा लेता था। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की कई गाड़ियां बरामद की हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    लग्जरी कारों की चोरी करने वाला आरोपित पुलिस के गिरफ्त में।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी-उत्तरी जिले की वाहन चोरी निरोधक दस्ते (एएटीएस) ने वाहन चोर के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एडवांस लग्जरी टूल्स का इस्तेमाल कर महंगी कारों की कुछ ही सेकंड में चोरी कर फरार हो जाते थे। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित इसीएम को रीप्रोग्राम करने और कुछ ही सेकंड में कारें चुराने के लिए टैबलेट का इस्तेमाल करता था।

    पुलिस गिरोह के एक चोर हरपाल उर्फ पाली को गिरफ्तार किया है। जो चोरी की गाड़ी बेचने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से तीन लग्ज़री कारें, टैबलेट डिवाइस, टूल्स और पिस्टल समेत तीन कारतूस बरामद किए गए। उपायुक्त ने बताया कि टैबलेट डिवाइस के सोर्स का पता लगाने, चोरी की गाड़ियों के रिसीवर की पहचान करने और बाकी सह-आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही है।

    बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि जिले के एएटीएस प्रभारी इंस्पेक्टर प्रमोद तोमर की टीम ने तीन चोरी की लग्जरी गाड़ियों के साथ-साथ गाड़ी के सिस्टम को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक टैबलेट डिवाइस बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि हरपाल उर्फ पाली अपने साथियों के साथ शहर में घूमकर चोरी करने के लिए गाड़ियों की तलाश करता था।

    एक बार गाड़ी की पहचान हो जाने पर वह ड्राइवर-साइड का शीशा तोड़ने के लिए खास औजारों का इस्तेमाल करते थे और एक टैबलेट डिवाइस को कार के इसीएम से जोड़ते थे। कुछ ही सेकंड में सिक्योरिटी सिस्टम बाइपास कर कार को अनलाक कर लेते थे। इसके बार चुराकर ले जाते थे।

    नकली नंबर प्लेट लगाकर  बेचते थे

    पूछताछ के दौैरान आरोपित ने पुलिस को बताया कि व चोरी की गाड़ियों पर बाद में नकली नंबर प्लेट लगाकर अलग-अलग राज्यों में बेचता था। गिरफ्तार आरोपित सिंडिकेट में नया है और उसका पहले कोई क्रिमिनल रिकार्ड नहीं है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इससे पहले आरोपित ने कितनी कारें बेची हैं।

    क्या होता है कार ईसीएम 

    इंजन कंट्रोल माड्यूल या इंजन कंट्रोल यूनिट जो एक मिनी कंप्यूटर की तरह काम करता है। इंजन के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। जो एक मिनी-कंप्यूटर की तरह काम करता है और इंजन के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।

    यह इंजन में लगे सेंसरों से डेटा लेता है और उसे प्रोसेस करके ईंधन इंजेक्शन, इग्निशन टाइमिंग, एयर इनटेक और उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए निर्देश भेजता है, ताकि इंजन सबसे ज़्यादा कुशल और शक्तिशाली तरीके से काम कर सके। यह समस्याओं का पता लगाने और मरम्मत में मदद करने के लिए डायग्नोस्टिक कोड भी स्टोर करता है।