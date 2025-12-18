Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाल किला धमाके के बाद सख्ती: दिल्ली में सेकेंड हैंड कार डीलरों का पंजीकरण और खाद विक्रेताओं की डिजिटल सूची अनिवार्य

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली में लाल किला धमाके के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। सेकेंड हैंड कार डीलरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। खाद विक्रेताओं के लिए डिजिटल सूची ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में पुरानी कारों के बाजार में विक्री को खड़ी पुरानी कारें। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लाल किला के पास हुए बम धमाके को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक तरफ जहां खाद विक्रेताओं की सूची तैयार करने के लिए कहा है, वहीं दूसरी और सेकेंडहँड (पुराने) कारों की बिक्री करने वाले डीलरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। डीलरों को उन सभी कारों का रिकार्ड रखने का भी निर्देश दिया गया है, जो उनके द्वारा खरीदी-बेंची गई हैं या खरीदी बेंची जानी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में बड़े स्तर पर सेकेंड हैंड कारों का कारोबार होता है। लेकिन नियामानुसार अभी तक किसी के पास लाइसेंस नहीं है। बताते चलें कि खाद में संवेदनशील रसायन अमोनियम नाइट्रेट भी उपयोग किया जाता है। कुछ समय पहले ही उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण करने वाले और इसे बेचने वाले लोगों की डिजिटल जानकारी एकत्र स्खने के लिए सरकार से कहा था।

    धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का हुआ था इस्तेमाल

    दरअसल कृषि खाद के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई रसायनों में अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल है। लाल किला धमाके में इसका इस्तेमाल हुआ था। धमाके के बाद इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। अमोनियम नाइट्रेट एक सफेद ठोस क्रिस्टलीय है, जिसका मुख्य उपयोग कृषि में उच्च नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में होता है, जो पौधों को तुरंत पोषण देता है।

    इसके अन्य उपयोगों में निर्माण कार्यों में चट्टानों को तोड़ने और खनन के संबंधित विस्फोटकों के लिए उपयोग होता है। लालकिला के पास हुए विस्फोट के बाद दिल्ली सरकार के निर्देश पर गृह विभाग ने विकास विभाग के कृषि विंग को राजधानी में लाइसेंस प्राप्त सभी कृषि खाद विक्रेताओं की जानकारी जुटाने का आदेश दिया है।

    यह कदम कृषि खाद की बिक्री, भंडारण और उपयोग के डेटा-आधारित निगरानी को लेकर उठाया गया है। अब डीलरों को संवेदनशील रसायन अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण और ब्रिकी का प्रतिदिन का डिजिटल रिकार्ड सरकार को उपलब्ध कराना होगा।

    वहीं, दूसरी ओर सेकेंडहँड कारों की बिक्री करने वाले डीलरों के पंजीकरण पर फैसला मोटर वाहन निगम (सीएमबीआर), 1989 के नियम 55 में किए गए संशोधन के तहत लिया गया है।

    दिल्ली में छोटे बड़े मिलाकर 3500 से अधिक कार

    अनुमान के अनुसार दिल्ली में छोटे बड़े मिलाकर 3500 से अधिक कार बाजार हैं। मगर अभी तक यहां किसी भी विक्रेता के पास लाइसेंस नहीं है। रोजाना यहां 1000 से अधिक पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री होती है।