    अरविंद केजरीवाल से लेकर सीएम रेखा तक... लाल किले पर हुए धमाके पर क्या बोले दिल्ली के ये पांच बड़े नेता?

    By Nihal Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:51 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके से दहशत फैल गई, जिसमें कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत हो गई। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सीएम रेखा गुप्ता, सांसद प्रवीन खंडेलवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं ने घटना पर दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। नेताओं ने जांच की मांग की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किले के सामने सोमवार शाम बम धमाके से 14 साल बाद दिल्ली एक बार फिर दहल उठी। यहां लालबत्ती पर एक आइ-20 कार (सीएनजी) में पहले जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही कार आग का गोला बनकर कई मीटर ऊपर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गई। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आइ-20 के आसपास खड़ी 20 से अधिक वाहनों में भी आग लग गई और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

    धमाके में आइ 20 में सवार तीन लोगों समेत कई कारों, ई रिक्शा, दोपहिया वाहन समेत पैदल चलने वाले करीब 29 से अधिक लोग चपेट में आ गए, जिनमें नौ लोगों की मौत हो गई। 19 घायलों काे लोक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। 

    दिल्ली में हुए भीषण धमाके की घटना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि, और उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हम सभी इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी घायलों को आवश्यक चिकित्सीय सहायता तुरंत पहुंचे।- वीरेंद्र सचदेवा, अध्यक्ष, दिल्ली भाजपा

    लाल किले के पास हुई कार विस्फोट की घटना अत्यंत पीड़ादायक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाए व्यक्त करती हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एनआईए और एफएसएल की टीमें मिलकर पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हैं। सभी दिल्लीवासियों से निवेदन है कि अफवाहों से बचें और शांति बनाए रखें। कृपया केवल पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें।- रेखा गुप्ता, सीएम, दिल्ली

    लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाके की दुखद घटना से मैं बहुत दुखी हू। मेरी संवेदनाएं इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। दिल्ली अग्निशमन विभाग, पुलिस समेत सभी एजेंसियों का स्थिति नियंत्रण के लिए धन्यवाद करता हूं। चांदनी चौक के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर, मैं इस मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ा हूं और प्रशासन से हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिलाता हूं।- प्रवीन खंडेलवाल, सांसद, चांदनी चौक

    दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर बेहद चिंताजनक है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।प्रार्थना है कि दिल्ली और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें। ऐसे समय में शांति और संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है- आतंक और भय का जवाब हमारी एकजुटता से ही दिया जा सकता है।- मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री, दिल्ली

    लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई नुकसान ना हुआ हो और सभी सुरक्षित हों। घटना की पूरी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख़्त कार्रवाई हो सके।दिल्ली की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।- आतिशी, पूर्व सीएम, दिल्ली

    लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है। पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।- अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, दिल्ली व राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी